В Польше окончательно признали победу Дуды на выборах президента

Верховный суд Польши в понедельник, 3 августа, утвердил результаты состоявшихся в июле выборов президента, победу на которых одержал Анджей Дуда.

Об этом сообщило The Telegraph. Судьи решили, что оснований для аннулирования результатов выборов недостаточно.

"Верховный суд подтверждает избрание Анджея Себастьяна Дуды на пост президента Польши", – сказано в постановлении суда.

Постановление дает возможность Дуде принять присягу перед обеими палатами парламента уже в четверг, 6 августа.

Суд изучил около 6000 жалоб. При этом счел 92 предполагаемых нарушения оправданными. Правда при этом судьи подчеркнули, что они не повлияли на исход выборов.

После выборов оппозиция Польши обратилась в суд с требованием признать недействительной победу Дуды на выборах.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов. Национальная избирательная комиссия объявила результаты выборов после подсчета голосов во всех избирательных округах.