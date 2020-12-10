В Польше назвали сроки начала вакцинации от COVID-19

В Польше намерены получить первые партии вакцины против коронавируса (COVID-19) в январе 2021 года. Тогда же начнут делать прививки населению.

Вице-министр здравоохранения Вальдемар Краско отметил, что точная дата поставки препарата будет зависеть от Европейского агентства по лекарственным средствам и от поставок производителей, передает "Польское радио".

"Конечно, тогда мы хотим вакцинировать группу наибольшего риска. На так называемом нулевом этапе надо вакцинировать прежде всего медицинский персонал", – отметил чиновник.

Краско сказал, что помимо медиков, в первую очередь вакцину получат люди преклонного возраста. Вакцину будут распространять в больницах и мобильных пунктах вакцинации.

"Все процедуры, которые нужно соблюдать во время производства вакцин с точки зрения их эффективности, безопасности и качества, были сохранены. Все три клинические этапы испытаний вакцины были также пройдены. Эти вакцины прошли такую же процедуру, как и прививки от гриппа", – сказал вице-министр.

Напомним, что Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше ввели жесткий карантин из-за рекорда по коронавирусу.

Также раскрыты отличия борьбы с COVID-19 в Польше и Украине.