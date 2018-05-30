В Польше на пляже нашли ракеты из подлодок РФ

Как минимум в трех местах на польских пляжах в последние три дня были найдены сигнальные ракеты с подводных лодок российского производства.

Как сообщает RMF24, данные сигнальные ракеты КСП, хи также называют сигнальными буями и происходят они с подводной лодки класса "Кило".

В польском флоте единственной такой является подводная лодка ORP Orzeł, но, как заверили в ВМФ Польши, ракеты не могли быть выпущены с этой лодки.

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Военные предполагают, что россияне могли использовать ракеты на морском полигоне в Балтийском море во время учений.

Известно, что класс "Кило" - российская подводная лодка, но россияне выпускают такие суда не только для своих нужд, но и для экспортных целей.

Ракеты, выявленные на польских пляжах, используются для обозначения позиции судна. Чаще всего их используют в случае аварийного выхода субмарины на поверхность или в случае соблюдения так называемого радиомолчания, чтобы обозначить, например, начало реализации какой-то задачи или упражнения.

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