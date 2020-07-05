В Польше может поменяться президент, Дуда на грани поражения: чего ожидать Украине

В результате второго тура выборов в Польше президентом страны может стать оппозиционный кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский с вероятностью 47,2%.

Как сообщает RMF FM, об этом свидетельствуют данные последнего исследования общественного мнения от IBRiS, соответственно вероятность поражения действующего президента Анджея Дуды достаточно высока. Так, если бы голосование проходило 5 июля, его поддержали бы только 45,9%.

По сравнению с предыдущим исследованием IBRiS, поддержка Рафала Тшасковского немного снизилась - на 0,9%, тогда как поддержка Дуды выросла на 0,3%. При этом 6.9% респондентов еще не определились с выбором.

Опрос показал, что участие в голосовании собираются брать 65,4% респондентов, что на 3,4% больше, чем по результатам предыдущего исследования.

Эксперты отмечают, что при любом исходе выборов в Польше, Украина останется одним из приоритетов внешней политики, однако все же указанные кандидаты могут расставлять разные акценты на сотрудничество с нашей страной, сообщает Радио Свобода.

Так, исследователь Польского института международных отношений (PISM), который специализируется, в том числе, на вопросах Украины, Даниэль Шлеговский считает, что "независимо от того, кто в конце концов победит на выборах ‒ Дуда или Тшасковский, очевидно, что Украина все еще будет оставаться одним из приоритетов внешней политики, и, однозначно, стратегическим партнером для Польши".

При этом он объяснил, что Дуда опирается больше на двусторонние отношения и политику безопасности, а Тшасковский скорее будет ориентироваться на "Восточное партнерство" и многосторонние отношения.

Эксперт акцентировал, что большое значение в формировании политического сотрудничества имеют личные отношения между президентами Украины и Польши. Поэтому, сейчас Дуда "на одной волне" с президентом Украины Владимиром Зеленским, тогда как в случае победы Тшасковского некоторое время уйдет на установление контакта с украинским главой.

При этом политолог Варшавского университета Анджей Шептицкий считает, что в случае победы Дуды, особых изменений для Украины не произойдет. Но если президентом станет Тшасковский, есть три вещи, которые могут касаться Украины:

Он бы попытался улучшить внешнюю политику в качестве нового президента, что происходит при каждой смене власти.

Он работал бы над улучшением отношений ЕС-Польша, что также важно для Украины, потому что сильные позиции Польши в ЕС эффективнее продвигали бы украинские интересы в Брюсселе, считает Шептицкий.

Его внутренняя политика была бы другой, и он был бы более открытым к нацменьшинствам, вероятно, и к иммигрантам.

"В конце концов, я бы все же сказал, что, вероятно, Тшасковский был бы получше, и не потому, что один кандидат антиукраинской, а другой ‒ проукраинский, а именно из-за факторов, которые я перечислил", ‒ подытожил Шептицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам выборов президента в Польше, которые состоялись 28 июня, во второй тур прошли нынешний глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковський. За Дуду отдали голоса 41,8% избирателей, за Тшасковского – 30,4%.