В Польше министр заразился коронавирусом: на карантине все правительство

В Польше все правительство ушло на карантин после заражения министра окружающей среды Михаила Вося коронавирусом.

Об этом во вторник, 17 марта, сообщает местный канал RMF24.

"В связи с положительным результатом теста на коронавирус у министра окружающей среды были приняты меры в соответствии с процедурами, определенными главным санитарным инспектором. Вчера вечером все министры, собравшиеся на последнем заседании правительства, были подвергнуты стандартным обследованиям, которым подвергаются все, кто имел контакт с зараженным", – заявил представитель правительства Петр Мюллер.

В Польше правительство ушло на карантин РАР

Результаты проверки попавших на карантин министров должны быть известны к вечеру 17 марта.

Премьер-министр страны на карантин не попал, он отсутствовал на последнем заседании правительства.

Отметим, Вось объявил о заболевании в понедельник, 16 марта. Он проверился после того, как стало известно о заражении сотрудника государственных лесов, с которым общался министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава правительства Каталонии (Испания) Квим Торра заявил, что заразился коронавирусом. В этой связи он устроил себе режим самоизоляции.

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