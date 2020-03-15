В Польше коронавирус убил еще одного человека: украинские заробитчане рванули домой

В польском Люблине 66-летний мужчина скончался от коронавируса, став уже третьей жертвой пандемии в стране.

Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает в Twitter пресс-служба Министерства здравоохранения Польши. Число зараженных увеличилось до 103 человек, что вызвало массовое возвращение на Родину украинских заробитчан.

"Есть десять новых случаев заражения коронавирусом. Три случая касаются Мазовецкого воеводства (Варшава), один – Подкарпатского (Жешув), и по два случая в Нижнесилезском (Вроцлав), Лодзинском (Лодзь) и Люблинском (Люблин) воеводствах. В больнице Люблина от коронавируса умер 66-летний мужчина", – сказано в сообщении.

В Польше коронавирус убил еще одного человека

В связи с карантином в Польше и стремительным распространением болезни украинские заробитчане начали массово возвращаться на Родину. Об этом идет речь в материале "Страны".

В стране прекращают работу целые отрасли экономики, особенно в сфере услуг, где традиционно работает много трудовых мигрантов из Украины. Многие фирмы ушли на карантин или же сократили иностранных работников.

Отмечается, что в Польше работают более 2 млн граждан Украины. Многих карантин лишил заработка.

Украинские заробитчане рванули домой из Польши Страна

"Эта "корона" сломала все мои планы и вынуждает вернуться домой – из-за карантина временно закрывают завод по упаковке, на который я устроился в феврале, найти новую работу непросто", – рассказал украинец Игорь Билас.

В салонах красоты и у частных мастеров, которыми работают много украинцев в Польше, работы тоже сильно уменьшилось.

"Куча отмен, потому что закрыли университеты, люди уехали. В салоне красоты пустота, как никогда. Мастера просто сидят", – рассказала парикмахер из Познаня Анастасия Нестеренко, которая собирается вернуться в Украину, чтобы сэкономить на жилье.

Mamy 10 nowych przypadków zakażenia #koronawirus. Potwierdzone przypadki dotyczą 3 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 1 z woj. podkarpackiego (Rzeszów), 2 z woj. dolnośląskiego (Wrocław), 2 z woj. łódzkiego (Łódź) i 2 z woj. lubelskiego (Lublin). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 14, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, на время карантина из-за коронавируса Польша перекрыла пограничное движение на польско-украинской государственной границе с 00:00 15 марта 2020 года.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!