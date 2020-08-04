В Польше копы задержали украинца: ходил с ножом и в окровавленной одежде. Фото

В Варшаве задержали украинца, который разгуливал по пляжу в окровавленной одежде и с ножом.

В столице Польши Варшаве правоохранители задержали украинца, который в окровавленной одежде ходил по пляжу с ножом и намеренно запугивал отдыхающих.

Инцидент произошел еще 31 июля в районе Национального стадиона на пляже Понятувка. Об этом сообщает пресс-служба варшавской полиции.

"Офицеры нашли этого человека, когда он общался с людьми, отдыхающими на пляже. После того, как у него забрали нож, забрали с пляжа и поместили в транспортный отсек полицейской машины, вызвали скорую помощь", – говорится в сообщении.

В Варшаве польские полицейские задержали украинца (strazmiejska.waw.pl)

Отмечается, что задержанным оказался 35-летний гражданин Украины. Его проверили на содержание алкоголя в крови, выявив в организме 1,9 промилле (0,85 мг/л).

Украинец разгуливал по пляжу в окровавленной одежде и с ножом (strazmiejska.waw.pl)

Мужчину доставили в изолятор, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

35-летнего гражданина Украины доставили в изолятор (strazmiejska.waw.pl)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии украинка убила мужчину, за которым ухаживала в течение последних десяти лет и была его сожительницей. Преступление произошло еще осенью 2019 года, но из-за недавней смерти украинки история снова оказалась в центре внимания итальянских СМИ.