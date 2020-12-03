В Польше извинились за "российский" Крым на календарях

В Польше оправдались за календари, где временно оккупированный Крым обозначен, как территория России.

В обращении Религиозного Объединения мусульман Польши говорится, что инцидент был "редакционной ошибкой". Муфтий Польши Томаш Мишкевич извинился за содеянное, попросив прощения у тех, кого это обидело.

"Я не хочу обвинять себя или кого-либо здесь: это серьезная ошибка, которой не должно было случиться, но она произошла. Произошла редакционная ошибка на этапе сочинения, роковой автоматизм писателя и перенос названия "(Российская Федерация)", появившегося на других страницах календаря, за что еще раз прошу прощения", – отметил он.

Мишкевич добавил, что у них "не было цели создавать дополнительную напряженность в и без того сложной политической ситуации". Священнослужитель поддержал свободу Крыма и польско-татарскую общину.

"Мне очень жаль, что произошел такой неприятный случай, тем более, что Религиозное объединение мусульман в Республике Польша было и остается аполитичным. Одна из наших основных целей – отстаивать право мусульманской общины на религиозную практику, неприкосновенность религиозных объектов и кладбищ", – отмечено в сообщении.

В организации также сообщили, что уже исправили ошибку в календаре. Однако член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов в Facebook, что ошибку так и не исправили.

"Ни слова о принадлежности Крыма к Украине. Кроме того, надпись "Крым" была снята с календарной доски крымской мечети, а требовалось добавить "Украину" в скобки", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше издали календарь с мечетями временно оккупированного Крыма, где полуостров указывается как территория РФ.