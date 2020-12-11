В Польше поднялся скандал из-за надписи "Бандера" на грузовике: водителя-украинца наказали

Дарья Дурова Мир 18:49, 11.12.2020

В Польше разгорелся скандал из-за грузовика, на лобовом стекле которого нанятый водитель-украинец разместил большую надпись "Бандера".

Машина принадлежит польскому перевозчику из Свентокшиского воеводства TRANSWEG Transport. На странице в Facebook пресс-службе компании пришлось извиниться, а также заверить, что водителя привлекли к ответственности.

Как пишет Lublin112.pl, грузовик с такой надписью заметили утром 8 декабря на одной из стоянок на территории Италии. Авто осуществляло международный рейс с номером на польской регистрации.

Очевидец отправил фотографию машины в Lublin112.pl. В статье сказано, что их читатель "был шокирован" таким украшением грузовика.

Польский грузовик с баннером "Бандера"
Lublin112.pl

Представители портала обратились за комментарием к перевозчику. Вскоре компания отреагировала на случившееся в социальных сетях, заявив, что о ситуации они ничего не знали.

"Мы безапелляционно отмежевываемся от пропаганды деятельности любой идеологии, с которой был связан Бандера. Мы понимаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий", – сказано в ответе.

С грузовика сняли баннер
Facebook / TRANSWEG Transport

К посту также было прикреплено фото того же грузовика, но уже без надписи "Бандера".

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее в Польше издали календарь с мечетями украинского временно оккупированного Крыма, где полуостров указывался как территория России.

  • Инцидент назвали "редакционной ошибкой". Религиозное Объединение мусульман, которое было заказчиком календаря, принесло извинения.

  • В ночь с 15 на 16 ноября в Лодзинском воеводстве сразу после задержания умер 44-летний украинец. Полицейские применили против него электрошокер, поскольку мужчина оказывал сопротивление копам.

  • В центре Кракова охранник магазина напал на выходца из РФ Георгия Станишевского, заподозрив его в краже. Сотрудник супермаркета сильно избил покупателя, приняв его за украинца.

  • В октябре в Польше заявили о самом масштабном в истории числе заробитчан. Большая их часть – украинцы (507 тысяч из общего количества в 689 тысяч).

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Мир

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