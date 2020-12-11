В Польше поднялся скандал из-за надписи "Бандера" на грузовике: водителя-украинца наказали

В Польше разгорелся скандал из-за грузовика, на лобовом стекле которого нанятый водитель-украинец разместил большую надпись "Бандера".

Машина принадлежит польскому перевозчику из Свентокшиского воеводства TRANSWEG Transport. На странице в Facebook пресс-службе компании пришлось извиниться, а также заверить, что водителя привлекли к ответственности.

Как пишет Lublin112.pl, грузовик с такой надписью заметили утром 8 декабря на одной из стоянок на территории Италии. Авто осуществляло международный рейс с номером на польской регистрации.

Очевидец отправил фотографию машины в Lublin112.pl. В статье сказано, что их читатель "был шокирован" таким украшением грузовика.

Представители портала обратились за комментарием к перевозчику. Вскоре компания отреагировала на случившееся в социальных сетях, заявив, что о ситуации они ничего не знали.

"Мы безапелляционно отмежевываемся от пропаганды деятельности любой идеологии, с которой был связан Бандера. Мы понимаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий", – сказано в ответе.

К посту также было прикреплено фото того же грузовика, но уже без надписи "Бандера".

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