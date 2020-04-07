Главная Новости
7 апреля • обновлено в 13:23
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Польше из-за коронавируса выборы президента пройдут по почте

261
Читать материал на украинском

Сейм Польши принял закон об особых правилах проведения президентских выборов 2020 года в период пандемии коронавируса – их проведут проведут путем голосования по почте.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет Polskie Radio24, решение приняли благодаря депутатам правящей партии "Право и Справедливость" (PiS). За соответствующее решение проголосовали 230 депутатов.

Согласно закону, избиратели самостоятельно или при посредничестве должны будут бросить запечатанный конверт с бюллетенем и заявлением о личном тайном голосовании в специально подготовленный почтовый ящик.

В Польше из-за коронавируса выборы президента пройдут по почте

Почтальоны будут доставлять их в избирательную комиссию на территории администрации, где происходит подсчет голосов. За похищение бюллетеней или заявлений грозит до трех лет тюремного заключения.

Закон также дает право маршалу Сейма Польши менять дату проведения выборов – первый тур выборов может быть перенесен максимально на 17 мая, а второй – на 31 мая. Ранее президентские выборы в Польше были запланированы на 10 и 24 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Польши ввело в стране режим эпидемии из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Польша
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги