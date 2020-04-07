В Польше из-за коронавируса выборы президента пройдут по почте

Сейм Польши принял закон об особых правилах проведения президентских выборов 2020 года в период пандемии коронавируса – их проведут проведут путем голосования по почте.

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Как пишет Polskie Radio24, решение приняли благодаря депутатам правящей партии "Право и Справедливость" (PiS). За соответствующее решение проголосовали 230 депутатов.

Согласно закону, избиратели самостоятельно или при посредничестве должны будут бросить запечатанный конверт с бюллетенем и заявлением о личном тайном голосовании в специально подготовленный почтовый ящик.

Почтальоны будут доставлять их в избирательную комиссию на территории администрации, где происходит подсчет голосов. За похищение бюллетеней или заявлений грозит до трех лет тюремного заключения.

Закон также дает право маршалу Сейма Польши менять дату проведения выборов – первый тур выборов может быть перенесен максимально на 17 мая, а второй – на 31 мая. Ранее президентские выборы в Польше были запланированы на 10 и 24 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Польши ввело в стране режим эпидемии из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

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