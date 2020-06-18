В Польше исчез молодой украинец: родители попросили о помощи
Родные просят помочь найти Влада Щура
В польском Вроцлаве в субботу, 13 июня, исчез украинец Влад Щур. Родные бьют тревогу и просят помочь всем, кто видел парня или что-то знает о его судьбе.
Последний раз Влада видели субботним утром, сообщает In Poland. Накануне ночью он гулял на вечеринке возле острова Тамка. Позже в этом месте обнаружили его обувь и телефон.
Правоохранители не исключили, что парень мог утонуть. Однако поисковая операция полицейских, пожарных и водолазов на реке Одер не принесла результатов.
Влад родом из Украины, но сейчас проживает во Вроцлаве.
Особые приметы парня:
- Рост 166 см;
- вес 50 кг, худощавое телосложение
- карие глаза;
- нос с горбинкой;
- много родинок.
На момент исчезновения был одет в темно-серую футболку и джинсы. Родственники просят всех, кто видел Влада или знает о его местонахождении, позвонить по телефону: + 48534475916 или непосредственно в полицию.
Родные просят помочь найти Влада Щура
Как писал OBOZREVATEL, в столице Польши охранник продуктового магазина обвинил в краже 13-летнюю украинку Маргариту. Прибывшие полицейские вместо того, чтобы разобраться в ситуации, заковали ребенка в наручники и отвезли к родителям.