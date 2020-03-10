В Польше и Чехии ввели карантин из-за коронавируса

Правительства Чехии и Польши запретили все спортивные, культурные, религиозные и художественные мероприятия с участием более 100 человек, кроме того, приостановлена ​​работа учебных заведений из-за коронавируса.

Как сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ограничения в стране начались с 10 марта, передает издание Novinky.

"Учитывая развитие эпидемии в Европе, мы решили принять чрезвычайные меры. С 18.00 10 марта запрещены театральные, музыкальные, кинематографические, спортивные, религиозные и художественные мероприятия с участием более 100 человек. Личное присутствие учащихся в начальных, средних, профессиональных учебных заведениях и университетах запрещено", – заявил он.

По словам Бабиша, эпидемическая ситуация развивается не очень хорошо.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь заявил, что правительство страны пошла на такой шаг для предотвращения распространения коронавируса, передает РАР.

"Мы приняли решение об отмене всех массовых мероприятий. Учитывая состояние дел и советы ВОЗ, а также дискуссии со многими нашими партнерами, премьерами, президентами других государств мы принимаем решения, которые имеют целью предотвращения распространения коронавируса", – сказал Моравецкий.

Он отметил, что правительство рассматривает и другие шаги в этом направлении, и обещал объявить о них в ближайшие дни.

Карта распространения коронавируса:

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