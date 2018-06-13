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В Польше грузовик протаранил поезд: десятки пострадавших. Подробности и фото

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В польском городе Далешево недалеко от Щецина пассажирский поезд столкнулся с грузовиком-лесовозом.

"В Далешево в Западнопоморском воеводстве грузовик въехал в поезд на нерегулируемом переезде", - сообщила журналистка Анета Лужковская на своей странице в Twitter.

По информации Центра управления кризисными ситуациями, водитель грузовика скончался на месте. Еще пострадали 28 человек, которые находились в поезде, в том числе машинист и начальник поезда.

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Сообщается, что среди пострадавших также было семеро детей. Они получили незначительные травмы.

В результате столкновения были повреждены пути и тяговая сеть. Во время проведения ремонтных работ на данном участке поезда будут заменены на автобусы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Италии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.

Место
ПольшаЩецин
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