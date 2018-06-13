В Польше грузовик протаранил поезд: десятки пострадавших. Подробности и фото

В польском городе Далешево недалеко от Щецина пассажирский поезд столкнулся с грузовиком-лесовозом.

"В Далешево в Западнопоморском воеводстве грузовик въехал в поезд на нерегулируемом переезде", - сообщила журналистка Анета Лужковская на своей странице в Twitter.

По информации Центра управления кризисными ситуациями, водитель грузовика скончался на месте. Еще пострадали 28 человек, которые находились в поезде, в том числе машинист и начальник поезда.

Сообщается, что среди пострадавших также было семеро детей. Они получили незначительные травмы.

В результате столкновения были повреждены пути и тяговая сеть. Во время проведения ремонтных работ на данном участке поезда будут заменены на автобусы.

Miejsce wypadku w Daleszewie pod Szczecinem. Liczba rannych wzrosła do 28 @RMF24pl pic.twitter.com/MH4pPq7K7R — Aneta Łuczkowska (@aneta_l) 13 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Италии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.