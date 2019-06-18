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В Польше экстренно посадили самолет из-за опозорившегося россиянина: видео из салона

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Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" (Барселона – Москва) совершил внеплановую посадку в столице Польши Варшаве из-за дебоша пьяного пассажира на борту.

Об этом сообщило издание Daily Mail. Уточняется, что виновником инцидента стал 36-летний россиянин, который представился как "Дима из Москвы" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

ЧП на самолете сняли на камеру очевидцы. На кадрах видно разгневанного мужчину навеселе, которого пытается успокоить экипаж. Россиянин же громко кричит в салоне и обращается к пассажирам на испанском языке, пытается танцевать.

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Дебошир на самолете

Дебошир на самолете

Скрин видео

В результате экипажу не удалось успокоить пассажира, поэтому пилотам пришлось выполнить посадку в Варшаве.

"Поскольку его (пассажира. – Ред.) действия несли прямую угрозу безопасности полета, пилот был вынужден запросить экстренную посадку", – сказано в материале.

Представитель варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена Петр Рудзки подтвердил, что "Аэрофлот" совершил вынужденную посадку из-за агрессивного пассажира.

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Дебошир на самолете

Дебошир на самолете

Скрин видео

"Его вывели пограничники и пока он остается в Варшаве", – сказал Рудзски.

Отмечается, что дебоширу грозит значительный штраф и возможное тюремное заключение в Польше, так как он оказал сопротивление польским правоохранителям, когда те его задержали.

"Аэрофлот" в свою очередь намерен потребовать для пассажира самого сурового наказания с возмещением убытков, причиненных авиакомпании. Там добавили, что мужчина будет внесен в черный список.

Как писал OBOZREVATEL, 14 июня самолет "Вильга-35" совершил жесткую посадку между деревнями Климово и Тимофеево Московской области. Известно, что у воздушного судна отказал двигатель.

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Место
ПольшаВаршава
Теги
самолеткурьезвидеоНовости РоссииРоссия
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билам с обоза писать больше нечего? Или у них стояк на слово "россиянин"?
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хуйловский путин
хуйловский путин
не зря немцы в второй мировой называли русских - русиш швайн! это выражение закрепилось за ними с тех пор!
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CARGO 100
CARGO 100
Трамп (Толик) тоже россиянин, да и Мэй (Маша) тоже ... На английском говорят. Не россияне только те, кто на мове общается ...
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хуйловский путин
хуйловский путин
CARGO 100, не зря немцы в второй мировой называли русских - русиш швайн! это выражение закрепилось за ними с тех пор!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Меня зовут-а пьяная свыня в дырявых носках и миллиардом в офшорах-украинец .
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