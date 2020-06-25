В Польше автобус упал с моста: есть жертвы, десятки раненых

Марина Лисничук Мир 15:42, 25.06.2020 Обновлено: 16:13, 25.06.2020

В Варшаве (Польша) пассажирский автобус упал с моста и разломился пополам. В аварии погибли по меньшей мере два человека и два десятка пострадали.

Причины трагедии пока неизвестны. Об этом сообщает польский телеканал TVN24 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что двухсекционный автобус маршрута 186 упал с моста Грота-Ровецкого. По данным спасателей, на момент аварии в транспортном средстве находилось 30 человек.

В Варшаве пассажирский автобус упал с моста
(tvn24.pl)

Автобус после падения разломился пополам, а его первая часть вместе с пассажирами упала почти с пятиметровой высоты. При этом вторая оставалась свисать с моста.

Транспортное средство разломилось пополам
(Tvn24.pl)

На место аварии прибыли чрезвычайные службы, скорая помощь и вертолет. Спасатели установили палатку, которая служит полевым госпиталем.

В аварии погибли по меньшей мере два человека, не менее 20 пострадали
(Tvn24.pl)

По информации местных чиновников, известно об одном погибшем. Тогда как СМИ заявляют минимум о двух жертвах аварии и 20 пострадавших. Предварительно, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавших деблокировали из автобуса
(Tvn24.pl)

Представитель муниципального транспортного управления Варшавы Томаш Кунерт отметил, что разбившийся совсем новый, начал ездить с декабря прошлого года. Водитель, по его словам, вышел на 186 маршрут в 5:25, поэтому его рабочее время сегодня точно не было превышено.

Спасатели установили палатку, которая служит полевым госпиталем
(Tvn24.pl)
(Tvn24.pl)
(tvn24.pl)
(tvn24.pl)

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пассажирский микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами попал в ДТП, в результате которого четыре человека погибли.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Наводнение в Черновцах: мужчина в луже поймал большую рыбу голыми руками

"Был полный трэш, не забывайте масочки": Зеленский обратился к выпускникам из-за ВНО

Третьякова отреагировала на скандал с детьми "низкого качества": украинцы дали оценку

В МВД задумали ужесточить наказание за оскорбление полицейского

В Украине за сутки почти тысяча новых случаев COVID-19: статистика Минздрава на 25 июня