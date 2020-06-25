В Варшаве (Польша) пассажирский автобус упал с моста и разломился пополам. В аварии погибли по меньшей мере два человека и два десятка пострадали.

Причины трагедии пока неизвестны. Об этом сообщает польский телеканал TVN24 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что двухсекционный автобус маршрута 186 упал с моста Грота-Ровецкого. По данным спасателей, на момент аварии в транспортном средстве находилось 30 человек.

В Варшаве пассажирский автобус упал с моста (tvn24.pl)

Автобус после падения разломился пополам, а его первая часть вместе с пассажирами упала почти с пятиметровой высоты. При этом вторая оставалась свисать с моста.

Транспортное средство разломилось пополам (Tvn24.pl)

На место аварии прибыли чрезвычайные службы, скорая помощь и вертолет. Спасатели установили палатку, которая служит полевым госпиталем.

В аварии погибли по меньшей мере два человека, не менее 20 пострадали (Tvn24.pl)

По информации местных чиновников, известно об одном погибшем. Тогда как СМИ заявляют минимум о двух жертвах аварии и 20 пострадавших. Предварительно, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавших деблокировали из автобуса (Tvn24.pl)

Спасатели установили палатку, которая служит полевым госпиталем (Tvn24.pl)

В Польше автобус упал с моста: есть жертвы, десятки раненых (Tvn24.pl)

В Польше автобус упал с моста: есть жертвы, десятки раненых (tvn24.pl)

В Польше автобус упал с моста: есть жертвы, десятки раненых (tvn24.pl)

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пассажирский микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами попал в ДТП, в результате которого четыре человека погибли.