В Польше автобус упал с моста: есть жертвы, десятки раненых
В Варшаве пассажирский автобус упал с моста и разломился пополам
Часть транспортного средства упала почти с пятиметровой высоты
В аварии погибли по меньшей мере два человека и двое десятков пострадали
Причины трагедии устанавливаются
В Варшаве (Польша) пассажирский автобус упал с моста и разломился пополам. В аварии погибли по меньшей мере два человека и два десятка пострадали.
Причины трагедии пока неизвестны. Об этом сообщает польский телеканал TVN24 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что двухсекционный автобус маршрута 186 упал с моста Грота-Ровецкого. По данным спасателей, на момент аварии в транспортном средстве находилось 30 человек.
В Варшаве пассажирский автобус упал с моста (tvn24.pl)
Автобус после падения разломился пополам, а его первая часть вместе с пассажирами упала почти с пятиметровой высоты. При этом вторая оставалась свисать с моста.
Транспортное средство разломилось пополам (Tvn24.pl)
На место аварии прибыли чрезвычайные службы, скорая помощь и вертолет. Спасатели установили палатку, которая служит полевым госпиталем.
В аварии погибли по меньшей мере два человека, не менее 20 пострадали (Tvn24.pl)
По информации местных чиновников, известно об одном погибшем. Тогда как СМИ заявляют минимум о двух жертвах аварии и 20 пострадавших. Предварительно, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Пострадавших деблокировали из автобуса (Tvn24.pl)
Спасатели установили палатку, которая служит полевым госпиталем (Tvn24.pl)
В Польше автобус упал с моста: есть жертвы, десятки раненых (Tvn24.pl)
В Польше автобус упал с моста: есть жертвы, десятки раненых (tvn24.pl)
В Польше автобус упал с моста: есть жертвы, десятки раненых (tvn24.pl)
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