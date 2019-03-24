|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Польше авто влетело в толпу украинцев: есть жертвы

4.5тЧитать материал на украинском

Трое граждан Украины погибли в результате ДТП в Польше.

Как передает Укринформ со ссылкой на польское издание Wp.pl, трагедия произошла вечером 23 марта на дороге местного значения в населенном пункте Бжезник недалеко от города Болеславец Нижнесилезского воеводства.

В группу из пяти человек влетел легковой автомобиль BMW. На месте ДТП скончались 18-летняя девушка и двое молодых людей в возрасте 24 и 25 лет.

Новости
Устроил гонки с Porsche: в Одессе произошло смертельное ДТП с мажором. Фото 18+

В полиции заявили, что пешеходы нарушили правила дорожного движения, поскольку находились на несоответствующей полосе движения.

Пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии, заявили в полиции. При этом водитель BMW был трезв.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве на Дорогожичах водитель маршрутного такси под номером 155 наехал на трех пешеходов, нарушив правила дорожного движения.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Польша
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
4
Смешно
1
Интересно
11
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пушненка Семен
Пушненка Семен
Для панов ляхов нерабы укроинцы стоят дешевле бездомных собачек.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Teleshtan Yaroslav
Teleshtan Yaroslav
Пушненка Семен, Кацапа, далі як на довжину цепа припнутого до собачоï будки, взагалі нікуди не відпускають. Украïнці-вільний народ. На відміну від кацапів, мають можливість ïздити по всьому світові без перешкод.Іноді трапляються трагедіï-така вже доля. Але на жодному світовому курорті немає об'яв про відпочинок без украïнців! Тільки без кацапів!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения