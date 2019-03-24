В Польше авто влетело в толпу украинцев: есть жертвы

Трое граждан Украины погибли в результате ДТП в Польше.

Как передает Укринформ со ссылкой на польское издание Wp.pl, трагедия произошла вечером 23 марта на дороге местного значения в населенном пункте Бжезник недалеко от города Болеславец Нижнесилезского воеводства.

В группу из пяти человек влетел легковой автомобиль BMW. На месте ДТП скончались 18-летняя девушка и двое молодых людей в возрасте 24 и 25 лет.

В полиции заявили, что пешеходы нарушили правила дорожного движения, поскольку находились на несоответствующей полосе движения.

Пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии, заявили в полиции. При этом водитель BMW был трезв.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве на Дорогожичах водитель маршрутного такси под номером 155 наехал на трех пешеходов, нарушив правила дорожного движения.

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