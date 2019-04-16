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"В планах нет": у Путина ответили Порошенко по переговорам о Донбассе

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что в планах российского лидера нет встречи "нормандского формата", о которой заявил украинский президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"В графике Путина нет", – заявил Песков, опровергнув участие в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки участников войск антигитлеровской коалиции.

Новости
Порошенко назвал дату прекращения огня на Донбассе

Владимир Путин

Владимир Путин

REUTERS

"На празднование открытия Второго фронта, даты высадки союзных войск в Нормандии, возможно, будет приглашен президент Российской Федерации Путин. Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришел мир", – заявил Порошенко в эфире телеканала "112 Украина" в вторник, 16 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко встретился с лидерами Франции и Германии и договорился о проведении саммита "нормандского формата", на котором России предъявят требование прекратить огонь на Донбассе.

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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Корректно , дипломатично послали на йух.
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Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Если не посадят.
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
порох врет и не потеет!! порошенко - врун!!!
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