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В Питере загорелось здание "Ленфильма": появились первые видео

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В России вечером, 17 июля, на территории "Ленфильма" в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар.

По данным пресс-службы городского управления МЧС РФ, в 19:55 спасателям поступило сообщение о возгорании на улице Тамбасова, д. 5. В двухэтажном кирпичном здании возник пожар на площади 200 кв. м.

Из-за угрозы распространения огня был присвоен повышенный ранг № 2. На месте происшествия собрались 14 расчетов спасателей.

По данным очевидцев, улицы заволокло большим количеством дыма. Об этом сообщает ИА REGNUM. О пострадавших или жертвах пока нет информации. Предположительно, в горячем здании находятся строительные материалы.

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Место
РоссияСанкт-Петербург
Объект
пожар
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
для шароварного гастера,любой сарай-ленфильм.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
долпаёбы...здание ленфильма находится в центре города,на петроградке...так и здохните идиотами
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