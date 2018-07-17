В Питере загорелось здание "Ленфильма": появились первые видео

В России вечером, 17 июля, на территории "Ленфильма" в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар.

По данным пресс-службы городского управления МЧС РФ, в 19:55 спасателям поступило сообщение о возгорании на улице Тамбасова, д. 5. В двухэтажном кирпичном здании возник пожар на площади 200 кв. м.

Из-за угрозы распространения огня был присвоен повышенный ранг № 2. На месте происшествия собрались 14 расчетов спасателей.

По данным очевидцев, улицы заволокло большим количеством дыма. Об этом сообщает ИА REGNUM. О пострадавших или жертвах пока нет информации. Предположительно, в горячем здании находятся строительные материалы.

В Питере горит "Ленфильм". 200 квадратов. pic.twitter.com/ZsILf3woJN — dmitriy blinnikov (@discojournalist) 17 липня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня в России возник пожар в казанском ТРЦ "Порт". В конце месяца, 27 июня возник пожар в центре Москвы, в торговом центре "Атриум".