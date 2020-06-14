В письме Елизаветы II Путину нашли зашифрованное послание о войне
В телеграмме королевы Великобритании Елизаветы II, которой она поздравила Кремль с Днем России, якобы зашифровано тайное послание, связанное с войной.
О двойном тексте письма сообщил, в частности, журналист "КП" Эдвард Чесноков на своем Telegram-канале Chesnok.media (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).
Текст поздравления разбит на отдельные строки. Его можно перевести так:
"НАЧАЛО
Я с большим удовольствием направляю самые теплые
поздравления по случаю вашего национального праздника
вместе с наилучшими пожеланиями народу
России в это трудно время
Елизавета Р (королева, от анг. – regina, – ред.)
КОНЕЦ".
Чесноков заявил, что первые буквы каждой строки телеграммы представляют собой осмысленное словосочетание – big tree, или большое дерево.
Вариантов трактовки этого словосочетания несколько: фразу можно прочитать как big three, т.е. большая тройка. По другой версии, речь идет о вождь индейского племени Кайова Большое Дерево, который нападал на американцев вместе со своими соратниками.
По словам Чеснокова, вождь чем-то напоминает главу РФ Владимира Путина.
Если взять первую букву каждого второго слова, выйдет GO WAR (начни войну)(поскольку в первой и последней строчке всего одно слово, то они опускаются).
Последние буквы каждой строки (в средней строке две последние буквы) якобы означают STAY FE(a)RS (бойся).
Последние слова каждой строки: "Begins (the) warmest Day of time ends" – наступает самый горячий день.
Таким образом одним из вариантов трактовки письма является:
"Путин
Начни войну
Бойся
Наступает самый горячий день".
В телеграмме нашли и зашифрованную дату – day of(f), т.е. "выходной". Журналист отметил, что 20-21 июня – как раз выходные дни.
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