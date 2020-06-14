В телеграмме королевы Великобритании Елизаветы II, которой она поздравила Кремль с Днем России, якобы зашифровано тайное послание, связанное с войной.

О двойном тексте письма сообщил, в частности, журналист "КП" Эдвард Чесноков на своем Telegram-канале Chesnok.media (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).

Текст поздравления разбит на отдельные строки. Его можно перевести так:

"НАЧАЛО

Я с большим удовольствием направляю самые теплые

поздравления по случаю вашего национального праздника

вместе с наилучшими пожеланиями народу

России в это трудно время

Елизавета Р (королева, от анг. – regina, – ред.)

КОНЕЦ".

Елизавета II и Владимир Путин

Чесноков заявил, что первые буквы каждой строки телеграммы представляют собой осмысленное словосочетание – big tree, или большое дерево.

Послание королевы с поздравлениями в День РФ

Вариантов трактовки этого словосочетания несколько: фразу можно прочитать как big three, т.е. большая тройка. По другой версии, речь идет о вождь индейского племени Кайова Большое Дерево, который нападал на американцев вместе со своими соратниками.

По словам Чеснокова, вождь чем-то напоминает главу РФ Владимира Путина.

Большое Древо, вождь индейского племени Кайова

Если взять первую букву каждого второго слова, выйдет GO WAR (начни войну)(поскольку в первой и последней строчке всего одно слово, то они опускаются).

Последние буквы каждой строки (в средней строке две последние буквы) якобы означают STAY FE(a)RS (бойся).

Последние слова каждой строки: "Begins (the) warmest Day of time ends" – наступает самый горячий день.

Таким образом одним из вариантов трактовки письма является:

"Путин

Начни войну

Бойся

Наступает самый горячий день".

В телеграмме нашли и зашифрованную дату – day of(f), т.е. "выходной". Журналист отметил, что 20-21 июня – как раз выходные дни.

В письме Елизаветы II Путину нашли зашифрованное послание о войне

В письме Елизаветы II Путину нашли зашифрованное послание о войне

Вариант трактовки текста

В письме Елизаветы II Путину нашли зашифрованное послание о войне

Вариант трактовки текста

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попали фото 94-летней Елизаветы II, которая во время карантина ездила верхом на пони.