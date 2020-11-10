В Pfizer заявили, что вакцина против COVID-19 может быть бесплатной в США

Виктория Довгань Мир 12:33, 10.11.2020 Обновлено: 12:47, 10.11.2020

Вакцина против коронавируса COVID-19, разработанная американским фармацевтическим гигантом Pfizer, может стать бесплатной для всех жителей США.

Об этом в своем видеообращении, опубликованном на странице The Hill в Twitter, заявил глава компании Альберт Бурла. Он также подчеркнул, что Pfizer по достаточно низкой цене поставит Вашингтону дозы вакцины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думаю, вакцина будет доступна бесплатно всем американским жителям", – заверил Бурла, выразив предположение, что большинство стран также обеспечат свое население препаратом за государственный счет. "Я полагаю, многие страны сделают то же самое", – выразил свое мнение глава Pfizer.

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