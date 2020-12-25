В Перу воссоздали лицо женщины, жившей 3700 лет назад

В Перу смогли реконструировать лицо женщины из высшего сословия, похороненной около 3700 лет назад. Археологи пришли к выводу, что по типажу она была очень похожа на современную.

Как пишет Latin American Herald Tribune, женщине, чью гробницу нашли еще в 2016 году, дали имя "леди Эль-Параисо" – в честь одноименного комплекса, где находятся самые старые из известных храмов на территории центра современного Перу.

По словам ученых, у умершей было длинное лицо, выдающиеся нос и скулы, маленькие глаза и узкий рот.

Антропометрический анализ останков скелета послужил основой для определения размеров и формы лица "леди Эль-Параисо". Также удалось установить, что ее рост составлял всего 1,5 метра, а на момент смерти ей было от 20 до 25 лет.

Воссоздать внешность древней перуанки смогли с помощью глины и гипса – именно этими материалами покрыли череп, вместо тканей и мышц. Затем смоделированное лицо покрыли стекловолокном.

"Существует определенная погрешность, потому что мы никогда не узнаем с точностью толщину колен, длину носа или форму ушей, но мы подошли близко", – отметил художник, который принимал участие в реконструкции.

По мнению историков, женщины играли крайне важную роль в древнем перуанском обществе. Это доказывает и гробница упомянутой "леди Эль-Параисо". Ведь она находилась рядом с главным храмом этой местности. Кроме того, в ней лежали дорогие предметы.

"Мы говорим о женщине, которая, возможно, имела важную символическую связь с обрядами, которые практиковались в храмах Эль-Параисо", – пришли к выводу археологи.

По словам ученых, единственное, что им не удалось, – это установить причину смерти женщины. Однако, они смогли выяснить некоторые детали из ее жизни.

Так, наличие травмы костей на одном из предплечий указывает на то, что "леди Эль-Параисо" была ткачихой, а состояние зубов показывает, что она ела морепродукты, юкку, кукурузу и бобы.

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