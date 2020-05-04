В Перу полицейские исполнили танец с гробом, призывая не нарушать карантин. Видео

В сети распространилось видео, на котором полицейские из Перу исполняют танец из популярного мема.

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Ролик опубликован в Telegram-канале "Подслушано в полиции". На нем видно, как несколько правоохранителей в полной экипировке танцуют танец с гробом из популярного мема. Параллельно с этим они призывали граждан оставаться дома, чтобы не стать жертвами COVID-19.

"В Перу копы показали, что будет если не соблюдать карантин", – подписали видео в Telegram-канале.

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Мем с чернокожими мужчинами, танцующими с гробом под трек Astronomia, набрал огромную популярность в сети весной 2020 года. Обычно его используют, чтобы символизировать эпичный фейл. Сам танец – это древняя традиция, распространенная в Гане. Там жители нанимают специальных танцоров на похороны, чтобы весело проводить усопших на тот свет.

Отметим, что в Перу сейчас подтверждено 47 372 случаев заражения COVID-19 и а количество летальных исходов достигло 1344.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.