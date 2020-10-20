В Перу нашли геоглиф кота возрастом более двух тысяч лет. Фото

Ольга Липич Мир 03:00, 20.10.2020

В Перу археологи обнаружили гигантское изображение кота. Геоглиф достигает 37 метров в длину, а его возраст, по оценкам специалистов, превышает две тысячи лет.

Об этом сообщает BBC. Геоглиф, предположительно, был нарисован в 200-е годы до нашей эры.

Животное изображено лежащим на склоне на левом боку. Рисунок был найден на плато Наска во время работ по реставрации смотровой площадки. Коту угрожает исчезновение из-за естественной эрозии, сообщили в министерстве культуры Перу.

Изображение кота обнаружили на плато Наска
OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN/GOB.PE

Геоглиф отнесли к эпохе позднего Паракаса, когда изображения кошек были очень популярны, однако рисунок на плато Наска является древнейшим из найденных.

Геоглиф был нарисован в 200-е годы до нашей эры
OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN/GOB.PE

В этом районе обнаружены и другие древние гигантские изображения: люди, животные, геометрические фигуры. Геоглифы Наски уже включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологическая миссия Министерства древностей обнаружила на севере Египта саркофаг с мумией. Останки находятся в очень плохом состоянии, так как им может быть не менее четырех тысяч лет.

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