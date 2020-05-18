В Пентагоне заявили, что мир накроет больше двух волн COVID-19
В США предупредили о второй волне пандемии коронавируса COVID-19.
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что угроза масштабного распространения вируса сохраняется, передает "Голос Америки".
"Мы готовимся ко второй волне, а может, и больше. Мы не знаем, какой будет траектория этого вируса", – заявил американский министр обороны.
Военный отметил, что в Штатах в скором времени не отменят режим социального дистанцирования – по крайней мере до изобретения вакцины.
Добавим, что США начали возобновлять некоторые военные миссии с определенными изменениями из-за пандемии COVID-19. В июне Пентагон планирует провести совместные американо-польские обучения, которые были ранее перенесены из-за коронавируса.
"Мы минимизируем риски для наших военных путем использования приоритетного подхода к тестированию, изоляции, социального дистанцирования и ужесточение требований по личной гигиены", – пояснил заместитель министра Мэтью Донован.
Кроме того, в Пентагоне намерены тестировать на наличие болезни военных, начиная с критически важных сил, такие как военно-ядерные силы. Далее идут военные из зон конфликта, потом военные, возвращающиеся со службы из-за рубежа. А уж потом все роды войск.
В самом министерстве уже начинают постепенно возвращать персонал на работу.
Как сообщал OBOZREVATEL, в США COVID-19 заболели более 1,5 миллиона человек, что составляет треть от общего количества в мире (свыше 4,8 млн).