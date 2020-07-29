В Пентагоне объяснили переброску войск ближе к границам РФ

Борис Бондарь Мир 18:04, 29.07.2020 Обновлено: 18:12, 29.07.2020

Решение военного командования США переместить около 12 тыс. военных из Германии в другие европейские страны позволит, в частности, эффективнее противостоять России.

Об этом 29 июля заявил глава Пентагона Марк Эспер на брифинге. Вашингтон может разместить дополнительные военные силы в Польше и странах Балтии.

"Эти изменения помогут нам выполнить основные задачи – оптимизировать возможности США и НАТО по сдерживанию России, укрепить НАТО, получить больше стратегической гибкости", – сказал Эспер.

Он также отметил, что передислокация американского контингента в Европе представляет собой "значительное стратегическое и позитивное изменение".

Глава Пентагона уточнил, что ряд подразделений продолжат размещаться на ротационной основе "на востоке и в районе Черного моря", чтобы "усиливать сдерживание" России и обеспечивать безопасность союзников на юго-восточном фланге.

Как писал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысячи американских военнослужащих, в том числе и для сдерживания действий России.

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