В Пекине из-за повторной вспышки COVID-19 закрыли школы и жилые комплексы

Антон Малиновский Мир 22:01, 16.06.2020 Обновлено: 22:12, 16.06.2020

В Пекине усилили карантинные меры из-за новой вспышки COVID-19. Там снова закрыли школы, несколько жилых комплексов, а части населения запретили покидать город.

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Как сообщает DailyMail, в Пекине во вторник подтвердили еще 27 случаев заражения COVID-19 и все они связаны с рынком "Синьфади". Из-за этого власти изменили уровень аварийного реагирования города до второго, что свидетельствует о серьезности вспышки.

В качестве ограничительных мер были закрыты все жилые комплексы рядом с рынком, а посещавшие его в последние две недели люди теперь не могут покинуть пределы города.

В Пекине усилили карантин из-за второй вспышки COVID-19
AP
В Пекине усилили карантин из-за второй вспышки COVID-19
Getty Images
В Пекине усилили карантин из-за второй вспышки COVID-19
Getty Images
В Пекине усилили карантин из-за второй вспышки COVID-19
Getty Images

Кроме этого, с 17 июня, в Пекине закроют все средние и начальные школы, а обучение перейдет в онлайн-формат. Все рынки, рестораны, столовые и офисы были предупреждены о необходимости дезинфекции. Другие общественные объекты, такие как галереи, музеи и парки могут работать только на 30% от своей максимальной вместимости.

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