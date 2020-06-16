В Пекине из-за повторной вспышки COVID-19 закрыли школы и жилые комплексы
Пекин ужесточил карантин из-за возвращения COVID-19
В Пекине усилили карантинные меры из-за новой вспышки COVID-19. Там снова закрыли школы, несколько жилых комплексов, а части населения запретили покидать город.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Как сообщает DailyMail, в Пекине во вторник подтвердили еще 27 случаев заражения COVID-19 и все они связаны с рынком "Синьфади". Из-за этого власти изменили уровень аварийного реагирования города до второго, что свидетельствует о серьезности вспышки.
В качестве ограничительных мер были закрыты все жилые комплексы рядом с рынком, а посещавшие его в последние две недели люди теперь не могут покинуть пределы города.
В Пекине усилили карантин из-за второй вспышки COVID-19
В Пекине усилили карантин из-за второй вспышки COVID-19
В Пекине усилили карантин из-за второй вспышки COVID-19
В Пекине усилили карантин из-за второй вспышки COVID-19
Кроме этого, с 17 июня, в Пекине закроют все средние и начальные школы, а обучение перейдет в онлайн-формат. Все рынки, рестораны, столовые и офисы были предупреждены о необходимости дезинфекции. Другие общественные объекты, такие как галереи, музеи и парки могут работать только на 30% от своей максимальной вместимости.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В пекинском районе Фэнтай (Китай) из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке "Синьфади" ввели режим военного времени.
Правительство Пекина заявило о высоком риске дальнейшего распространения COVID-19 из-за вспышки инфекции на рынке.
В Пекине люди, опасаясь возобновления ужесточенного карантина, вновь атаковали супермаркеты и магазины, как это было в начале пандемии.
Вспышка COVID-19 в Пекине могла произойти из-за замороженной пищевой продукции из Европы.