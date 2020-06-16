В Пекине из-за повторной вспышки COVID-19 закрыли школы и жилые комплексы

В Пекине усилили карантинные меры из-за новой вспышки COVID-19. Там снова закрыли школы, несколько жилых комплексов, а части населения запретили покидать город.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает DailyMail, в Пекине во вторник подтвердили еще 27 случаев заражения COVID-19 и все они связаны с рынком "Синьфади". Из-за этого власти изменили уровень аварийного реагирования города до второго, что свидетельствует о серьезности вспышки.

В качестве ограничительных мер были закрыты все жилые комплексы рядом с рынком, а посещавшие его в последние две недели люди теперь не могут покинуть пределы города.

В Пекине усилили карантин из-за второй вспышки COVID-19

В Пекине усилили карантин из-за второй вспышки COVID-19

В Пекине усилили карантин из-за второй вспышки COVID-19

В Пекине усилили карантин из-за второй вспышки COVID-19

Кроме этого, с 17 июня, в Пекине закроют все средние и начальные школы, а обучение перейдет в онлайн-формат. Все рынки, рестораны, столовые и офисы были предупреждены о необходимости дезинфекции. Другие общественные объекты, такие как галереи, музеи и парки могут работать только на 30% от своей максимальной вместимости.

Как сообщал OBOZREVATEL: