В ПАСЕ оспорили возвращение России: что это значит

Во вторник, 25 июня, в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России. По правилам организации полномочия могут быть заново подтверждены в течение следующих 24 часов.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", теперь российская делегация сможет работать в зале в течение этих суток так же, как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Отмечается, что для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано и полномочия были опротестованы.

"У нас есть необходимое большинство", – отметила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье по итогам голосования за инициативу.

Первый вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook отметила, что "украинская делегация обжаловала полномочия российских убийц".

"Слушания по их полномочиям - в четверг (27 июня). До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала Ассамблеи, и мы на камеры сказали россиянам, что они убийцы. А их подружка Скабеева (российская пропагандистка. – Ред.) не могла не процитировать Парубия "сгинь, нечисть", – отметила нардеп.

Также нардеп Владимир Арьев в соцсети добавил, что возражения полномочий российской делегации были по двум основаниям. "Завтра– в бой после обеда в сессионном зале. Работаем, делаем что можем", – сообщил политик.

Также нардеп Борислав Береза в Facebook сообщил, что президент ПАСЕ признала, что полномочия российской делегации оспорены обоснованно и на россиян могут быть наложены санкции.

"Теперь этот вопрос передан в профильные комитеты. Мы запустили процесс наложения возможных санкций и ждем решение комитетов. Так же мы оспорили возможность назначение Леонида Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ, как персону на которую наложены санкции ЕС за преступления против Украины. И ПАСЕ в ближайшее время обязано принять решения", – рассказал он.

Украинская делегация в ПАСЕ Facebook

Голосование в ПАСЕ Скриншот

Голосование в ПАСЕ Скриншот

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы мощным вызовом нашей стране.

Также украинские пользователи с непониманием восприняли это решение европейских политиков. В частности, народный депутат Украины, представитель команды "Европейской солидарности" Владимир Арьев заявил, что "ПАСЕ в состоянии зомби открыла дверь агрессору". "Позор!" – написал он еще ночью на своей странице в Facebook.

Члены украинской делегации еще накануне голосования предупреждали, что решение может быть весьма плачевным для Киева, однако их просьбы о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения угроз были проигнорированы. В частности, в сети прозвучали обвинения в том, что "президент бросил делегацию в ПАСЕ".

ПАСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Единогласно ее поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Первый вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко назвала их ответственными за убийства на Донбассе и в Крыму.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова заявила, что после возвращения полномочий делегации РФ в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации.

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