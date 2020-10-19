В ПАСЕ назвали плохим сигналом выход России из консультаций по МН17

В Парламентской ассамблее Совета Европы разочарованы выходом России из переговоров с Нидерландами и Австралией относительно уничтожения самолета рейса МН17 на Донбассе.

Об этом сказал румынский парламентарий Титус Корлецян. Его заявление опубликовано на сайте ПАСЕ.

"Выход России из трехсторонних переговоров является плохим сигналом, прежде всего для семей жертв", – сказал депутат.

Он также подчеркнул, что диалог необходимо было активизировать, а не заканчивать.

"Подача межгосударственной жалобы в Европейский суд по правам человека не является недружественным актом, который оправдывает отрицательную реакцию. Это нормальное и законное использование процессуального средства правовой защиты", – отметил Корлецян.

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