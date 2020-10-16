Близ Парижа из-за карикатур на Мухаммеда обезглавили учителя: террориста застрелила полиция

В городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы 18-летний мужчина чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека.

Как сообщила 20minutes.fr, террорист находился на месте преступления, когда его заметили полицейские. Им он угрожал ножом, а затем сбежал. Через некоторое время полицейские обнаружили его в соседнем городе Эраньи и выпустили в подозреваемого несколько пуль. По информации некоторых СМИ, мужчина скончался от ранений.

Рядом с телом подозреваемого были обнаружены нож и пистолет.

Инцидент произошел около 17:00. Полиция предупредила в 17:30 в сообщении, опубликованном в Твиттере, что на площади Рене-Пикар в районе От-Рош, где расположен колледж Буа д'Ольн, проводится спецоперация.

Заведено уголовное дело по фактам "убийства в связи с террористической деятельностью" и "преступного террористического сообщества".

Глава Минобороны Франции Флорас Парли переговорил по телефону с президентом Эммануэлем Макроом и премьер-министром. Парли принял решение вернуться из-заграничной поездки. Он находился с визитом в Марокко.

Как сообщило издание Actu17, нападавший взял на себя ответственность за убийство, разместив в Twitter фото погибшей жертвы.

"Для Макрона, предводителя неверных, я казнил одну из ваших адских гончих, которая посмела принизить Мухаммеда", – написал мужчина. Сейчас учетная запись заблокирована.

Место трагедии

Как сообщила La gazette, жертва – учитель истории и географии – показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда во время урока свободы слова.

Место происшествия actu.fr

Инцидент произошел на улице Дю Бюиссон Муано

Как сообщал OBOZREVATEL, около 100 человек погибли при захвате террористами заложников в парижском театре "Батаклан", еще 40 стали жертвами терактов в других районах столицы Франции.