Близ Парижа из-за карикатур на Мухаммеда обезглавили учителя: террориста застрелила полиция
В городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы 18-летний мужчина чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека.
Как сообщила 20minutes.fr, террорист находился на месте преступления, когда его заметили полицейские. Им он угрожал ножом, а затем сбежал. Через некоторое время полицейские обнаружили его в соседнем городе Эраньи и выпустили в подозреваемого несколько пуль. По информации некоторых СМИ, мужчина скончался от ранений.
Рядом с телом подозреваемого были обнаружены нож и пистолет.
Инцидент произошел около 17:00. Полиция предупредила в 17:30 в сообщении, опубликованном в Твиттере, что на площади Рене-Пикар в районе От-Рош, где расположен колледж Буа д'Ольн, проводится спецоперация.
Заведено уголовное дело по фактам "убийства в связи с террористической деятельностью" и "преступного террористического сообщества".
Глава Минобороны Франции Флорас Парли переговорил по телефону с президентом Эммануэлем Макроом и премьер-министром. Парли принял решение вернуться из-заграничной поездки. Он находился с визитом в Марокко.
Как сообщило издание Actu17, нападавший взял на себя ответственность за убийство, разместив в Twitter фото погибшей жертвы.
"Для Макрона, предводителя неверных, я казнил одну из ваших адских гончих, которая посмела принизить Мухаммеда", – написал мужчина. Сейчас учетная запись заблокирована.
Как сообщила La gazette, жертва – учитель истории и географии – показывал своим ученикам карикатуры на Мухаммеда во время урока свободы слова.
Как сообщал OBOZREVATEL, около 100 человек погибли при захвате террористами заложников в парижском театре "Батаклан", еще 40 стали жертвами терактов в других районах столицы Франции.