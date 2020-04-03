В Париже умер молодой украинец: врачи подозревают коронавирус

В Париже с подозрением на коронавирус COVID-19 умер 37-летний украинский заробитчанин Владимир Гринчишин.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщили в Facebook-сообществе "Прогрессивные украинцы во Франции", мужчина был родом из Тернополя. Дома у него осталась дочь и жена, беременная вторым ребенком.

Владимир Гринчишин Facebook "Прогрессивные украинцы во Франции"

Тело украинца забрали во французский санэпидемиологический институт, чтобы разобраться, стал ли причиной смерти коронавирус.

Гринчишин находился за границей нелегально, поэтому не имел медицинского страхования и страхования для репатриации тела в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше умер заробитчанин Василий Черней, которому стало плохо прямо на рабочем месте. Владелица фирмы не вызвала врачей украинцу, а после вывезла труп в лес.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram