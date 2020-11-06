В Париже у саудовской принцессы украли драгоценностей и шуб более чем на €600 тысяч

Квартиру принцессы Саудовской Аравии в Париже взломали и обокрали на сумму около €600 тысяч.

Об этом сообщило BFM. Жилье расположено на авеню Жорж-V недалеко от Елисейских полей.

47-летняя хозяйка не заходила в свою квартиру с середины августа.

Вернувшись в четверг, 6 ноября, она обнаружила отсутствие дорогих сумок, драгоценностей и мехов. Общая сумма ущерба составила не менее €600 тысяч.

Исчезло около тридцати сумок Hermès стоимостью от €10 000 до €30 000 каждая, часы Cartier, украшения и меха.

"Общий ущерб все еще оценивается", – сообщил источник издания.

Жертву ограбления госпитализировали в состоянии шока. Полицейские пока не смогли с ней пообщаться.

Прокуратура Парижа начала расследование и поручила его бригаде по пресечению бандитизма судебной полиции Парижа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Париже ограбили квартиру российского олигарха, совладельца страховой компании "РЕСО-Гарантия" Николая Саркисова, ущерб оценили по меньшей мере в полмиллиона евро.