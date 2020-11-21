В Париже тысячи людей вышли на протесты: полиция применила водомет и газ

В субботу, 21 ноября, в Париже (Франция) прошли массовые протесты против закона, запрещающего журналистам снимать на видео полицейских.

Тысячи человек вышли на улицу, выражая недовольство законом "О глобальной безопасности", который предусматривает наказание за распространение изображений полицейских с целью нанести им вред, передает телеканал Khon2.

Отмечается, что парижане вышли на улицы, держа плакаты с лозунгами "Не видел – не поймал" и "Нам нужна полиция, которая хорошо себя ведет". Также они скандировали "Свобода, свобода" и "Все хотят снимать полицию".

В протестах приняло много журналистов и студентов. Также к митингу присоединились некоторые члены движения "желтых жилетов".

"Мы здесь не для того, чтобы защищать привилегии нашей профессии, свободу прессы и свободу журналистов. Мы здесь, чтобы защищать основные права, права всех людей", – сказал Эдви Пленель, соучредитель и редактор сайта расследований Mediapart.

Для разгона митингующих парижская полиция применила водометы и слезоточивый газ. Правоохранители применили спецсредства после того, как участники протеста начали жечь костры, а также бросать петарды и бутылки в полицейских.

Отметим, что протесты прошли не только в Париже, но и в других городах Франции. Протестующих поддержиали гуманитарные и журналистские организации, в том числе "Репортеры без границ" (Reporters Without Borders) и французское отделение Amnesty International.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и уполномоченный по правам человека Франции также выразили обеспокоенность тем, что закон может подорвать основные права человека.

Добавим, что законопроект "О глобальной безопасности" находится на рассмотрении французского парламента. Но местные СМИ уже опасаются, что его принятие нанесет ущерб свободе слова и создаст препятствия для работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Париже тысячи людей вышли на несанкционированную демонстрацию против полицейского насилия и расовой несправедливости.