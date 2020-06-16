В Париже радикалы сорвали митинг медработников и устроили стычки с полицией

Во французском Париже радикальная группировка сорвала мирный митинг медработников и устроила потасовки с полицией.

Как сообщает Reuters, во вторник, 16 июня, в Париже проходила мирная акция медработников, которые хотели напомнить правительству об обещаниях, данных в конце мая. Протестующие требовали улучшения условий труда и оплаты в медучреждениях.

Однако, около 16:00 неподалеку от эспланады у Дома Инвалидов, участники радикального движения Black Blocs внедрились в ряды протестующих и начали беспорядки: бросали камни в полицейских, поджигали урны и даже перевернули автомобиль.

Полицейские оцепили район и периодически разгоняли толпу слезоточивым газом. Как сообщила префектура полиции в Twitter, для мирных протестующих оставили контролируемый проход, с помощью которого они могут покинуть место столкновений.

По состоянию на 18:30 полиция сообщила о 24 задержанных.

Митинг медработников в Париже

Митинг медработников в Париже

Митинг медработников в Париже

Митинг медработников в Париже Twitter Actu Paris

Стычки полицейских и радикалов, сорвавших митинг медработников в Париже Twitter Actu Paris

Стычки полицейских и радикалов, сорвавших митинг медработников в Париже Twitter Actu Paris

Стычки полицейских и радикалов, сорвавших митинг медработников в Париже Twitter Actu Paris

Стычки полицейских и радикалов, сорвавших митинг медработников в Париже Twitter Préfecture de Police

Как сообщал OBOZREVATEL, в Париже тысячи людей вышли на несанкционированную демонстрацию против полицейского насилия и расовой несправедливости.