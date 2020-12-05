В Париже произошли погромы и акции протеста: город в огне. Фото и видео

В субботу, 5 декабря, масштабная акция против 24-1 статьи законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже (Франция) перетекла в погромы.

Агрессивно настроенные протестующие запускали в полицейских петарды и зажигали фаеры с криками "Все ненавидят полицию", сообщает Sputnik France (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Участники акции громили окна, витрины, строили баррикады, пытались вывести из строя камеры наружного наблюдения. Кроме того, в столице Франции начали поджигать шины и автомобили, припаркованные на улицах.

Беспорядки произошли на авеню Гамбета, по которой двигалась колонна протестующих. На место прибыли пожарные и правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Париже и других городах 28 ноября состоялись масштабные протесты, во время которых были задержаны несколько демонстрантов и ранены десятки полицейских.

Участники акции выступили против принятия закона "О глобальной безопасности", который предусматривает штрафы за фото- и видеосъемку полицейских.

Нижняя палата парламента Франции приняла в первом чтении законопроект о "О глобальной безопасности". Документ предусматривает штрафы до 45 тысяч евро или год тюрьмы за фото- и видеосъемку отдельных полицейских, если распространение этих кадров "угрожает физической или психической неприкосновенности отдельных чиновников". Также он обязывает журналистов предварительно регистрироваться для освещения демонстраций.