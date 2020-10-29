В Париже показали лучшие фото 2020 года, сделанные с высоты

В столице Франции Париже прошел конкурс Aerial Photography Awards 2020, на котором были представлены фотографии, сделанные с высоты.

Как сообщает официальный сайт премии, в этом году в конкурсе взяли участие фотографы из 65 стран. Отмечается, что допускались к состязанию любые снимки, сделанные с воздуха – с дрона, самолета, вертолета или воздушных шаров.

Призовые места на конкурсе получили более 100 фотографий в 23 категориях, таких как: "Локдаун", "Водные пейзажи", "Повседневная жизнь", "Конструкции", "Живая природа", "Пейзаж", "Заброшенные места", "Путешествия", "Цифровое расширение", "Шаблоны", "Архитектура", "Городской пейзаж" и другие.

Главный приз завоевал бельгиец Себастьян Надю, который стал аэрофотографом 2020 года.

Предлагаем посмотреть подборку лучших снимков-участников конкурса:

Первое место в категори "Архитектура". Греческая абстракция Официальный сайт Aerial Photography Awards 2020

Второе место в категори "Архитектура". В окружении Официальный сайт Aerial Photography Awards 2020

Третье место в категори "Архитектура". Башня Понте Официальный сайт Aerial Photography Awards 2020

Четвертое место в категории "Архитектура". Над облаками Официальный сайт Aerial Photography Awards 2020

Пятое место в категории "Архитектура". Башни – вид сверху Официальный сайт Aerial Photography Awards 2020

Первое место в категории "Городские пейзажи". Испанская радуга Официальный сайт Aerial Photography Awards 2020

Второе место в категории "Городские пейзажи". Лего-город Официальный сайт Aerial Photography Awards 2020

Третье место в категории "Городские пейзажи". Адский рынок Официальный сайт Aerial Photography Awards 2020

Четвертое место в категории "Городские пейзажи". Подъем Официальный сайт Aerial Photography Awards 2020

Пятое место в категории "Городские пейзажи". Бетонные джунгли Официальный сайт Aerial Photography Awards 2020

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