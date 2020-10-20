В Париже ограбили квартиру российского олигарха на полмиллиона евро

В Париже ограбили квартиру российского олигарха, совладельца страховой компании "РЕСО-Гарантия" Николая Саркисова, ущерб оценили по меньшей мере в полмиллиона евро.

Об этом сообщила газета Le Parisien. Ограбление произошло в пятницу, 16 октября, в полдень в доме на авеню Фош в 16-м округе Парижа между Булонским лесом и Триумфальной аркой.

Сообщается, что были похищены двое часов Rolex, ювелирные украшения, бронзовая статуя и изделия из кожи и меха.

По словам полицейских, действовали "профессионалы", поскольку ограбление прошло быстро и бесшумно.

Также отмечено, что хозяин квартиры в это время находился в Сан-Тропе. Российский олигарх владеет недвижимостью на Ривьере.

По информации Forbes, Саркисов, заместитель генерального директора компании "РЕСО-Гарантия", крупного участника российского страхового рынка, занимает 146-ю строчку в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России". В 2013 году его семья входила в десятку самых богатых в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2018 году объявили в розыск российских братьев-бизнесменов Николая и Сергея Саркисовых за подозрением в мошенничестве.