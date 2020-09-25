В Париже неизвестный с ножом напал на людей: есть раненые. Видео

В Париже (Франция) у бывшего здания сатирического еженедельника Charlie Hebdo в пятницу, 25 сентября, произошла атака на прохожих. Четыре человека получили ранения.

Как пишет Le Parisien, двое из них серьезно травмированы. О нападении в XI округе французской столицы сообщает также городское управление полиции в Twitter. Правоохранительные органы просят горожан пока избегать посещения этого района (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Нападавшего уже задержали. Также сообщается, что рядом со зданием полицейские обнаружили подозрительный пакет.

Полиция Парижа / Twitter

Один из пострадавших – сотрудник продюсерской компании Première Lines, располагающейся по соседству с бывшим офисом Charlie Hebdo.

Возле Charlie Hebdo произошло нападение. Фото: LP

Школы и детские сады в районе нападения закрыты по соображениям безопасности. В воздухе над местом нападения работает вертолет полиции.

Отметим, в начале сентября 2020 года издание Charlie Hebdo вновь опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего в редакцию начали поступать угрозы.

7 января 2015 года в редакцию Charlie Hebdo ворвались вооруженные исламские боевики, в результате чего были убиты 12 человек, ранены еще 11 человек. Теракт был совершен из‑за публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Террористический акт в редакции Charlie Hebdo стал началом череды нападений во Франции в период с 7 по 9 января 2015 года.

Всего жертвами январских терактов стали 17 человек: 14 гражданских и 3 полицейских.

Отметим, накануне газета обратилась с открытым письмом к гражданам Франции. Его подписали более сотни французских журналистов. В письме отмечается, что в настоящее время многие люди в стране получают угрозы расправой в соцсетях за высказывания непопулярных мнений, а государства давят на французских журналистов, которые публикуют критические статьи.

"За последние пять лет мужчин и женщин нашей страны убивали разные фанатики, из-за их происхождения или из-за их мыслей. Журналистов и карикатуристов казнили, чтобы они перестали свободно писать и рисовать", - отметили в письме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Париже посетитель ресторана устроил кровавую расправу над официантом.