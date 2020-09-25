В Париже неизвестный с ножом напал на людей: есть раненые. Видео

В Париже (Франция) у бывшего здания сатирического еженедельника Charlie Hebdo в пятницу, 25 сентября, произошла атака на прохожих. Четыре человека получили ранения.

Как пишет Le Parisien, двое из них серьезно травмированы. О нападении в XI округе французской столицы сообщает также городское управление полиции в Twitter. Правоохранительные органы просят горожан пока избегать посещения этого района (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Нападавшего уже задержали. Также сообщается, что рядом со зданием полицейские обнаружили подозрительный пакет.

Один из пострадавших – сотрудник продюсерской компании Première Lines, располагающейся по соседству с бывшим офисом Charlie Hebdo.

Школы и детские сады в районе нападения закрыты по соображениям безопасности. В воздухе над местом нападения работает вертолет полиции.

Отметим, в начале сентября 2020 года издание Charlie Hebdo вновь опубликовало карикатуры на пророка Мухаммеда, после чего в редакцию начали поступать угрозы.

7 января 2015 года в редакцию Charlie Hebdo ворвались вооруженные исламские боевики, в результате чего были убиты 12 человек, ранены еще 11 человек. Теракт был совершен из‑за публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Террористический акт в редакции Charlie Hebdo стал началом череды нападений во Франции в период с 7 по 9 января 2015 года.

Всего жертвами январских терактов стали 17 человек: 14 гражданских и 3 полицейских.

Отметим, накануне газета обратилась с открытым письмом к гражданам Франции. Его подписали более сотни французских журналистов. В письме отмечается, что в настоящее время многие люди в стране получают угрозы расправой в соцсетях за высказывания непопулярных мнений, а государства давят на французских журналистов, которые публикуют критические статьи.

"За последние пять лет мужчин и женщин нашей страны убивали разные фанатики, из-за их происхождения или из-за их мыслей. Журналистов и карикатуристов казнили, чтобы они перестали свободно писать и рисовать", - отметили в письме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Париже посетитель ресторана устроил кровавую расправу над официантом.