В Париже напали на полицейский участок: есть погибшие. Фото и видео

В четверг, 3 октября, в префектуре полиции Парижа на правоохранителей напал мужчина с керамическим ножом.

По сообщению телеканал BFMTV, нападение произошло на острове Сите в центре французской столицы. В результате нападения были убиты четыре полицейских, среди них – женщина. Самого нападавшего застрелили из автомата во дворе префектуры.

Местные СМИ пишут, что нападавший работал в префектуре и занимался административной работой. Якобы погибший – 45-летний инвалид, предположительно глухонемой.

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В качестве основной версии нападения следователи рассматривают внутренний конфликт между сослуживцами.

"Мотивы нападавшего неизвестны, но не исключено, что он совершил нападение в состоянии аффекта", – сообщил представитель полиции.

На данный момент квартал, где находится префектура полиции, оцеплен. На место происшествия выехали глава МВД Франции Кристоф Кастанер и премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Нападение на полицию в Париже Twitter

В Париже перекрыли улицы Twitter

Префектура полиции в Париже Twitter

Нападение на полицию в Париже Twitter

Нападение на полицию в Париже Twitter

Нападение на полицию в Париже Twitter

Нападение на полицию в Париже Twitter

🔴 Attaque au couteau à la préfecture de Paris : deux policiers tués, plusieurs blessés. L'île de la Cité est bouclée. Sur @actufr : https://t.co/PhL6nq0QaM pic.twitter.com/piMcW4Cdii — actu Paris (@actufrparis) October 3, 2019

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