В Париже напали на полицейский участок: есть погибшие. Фото и видео

В четверг, 3 октября, в префектуре полиции Парижа на правоохранителей напал мужчина с керамическим ножом.
По сообщению телеканал BFMTV, нападение произошло на острове Сите в центре французской столицы. В результате нападения были убиты четыре полицейских, среди них – женщина. Самого нападавшего застрелили из автомата во дворе префектуры.
Местные СМИ пишут, что нападавший работал в префектуре и занимался административной работой. Якобы погибший – 45-летний инвалид, предположительно глухонемой.
В качестве основной версии нападения следователи рассматривают внутренний конфликт между сослуживцами.
"Мотивы нападавшего неизвестны, но не исключено, что он совершил нападение в состоянии аффекта", – сообщил представитель полиции.
На данный момент квартал, где находится префектура полиции, оцеплен. На место происшествия выехали глава МВД Франции Кристоф Кастанер и премьер-министр страны Эдуар Филипп.
Нападение на полицию в Париже
В Париже перекрыли улицы
Префектура полиции в Париже
Нападение на полицию в Париже
Нападение на полицию в Париже
Нападение на полицию в Париже
Нападение на полицию в Париже
🔴 Attaque au couteau à la préfecture de Paris : deux policiers tués, plusieurs blessés. L'île de la Cité est bouclée. Sur @actufr : https://t.co/PhL6nq0QaM pic.twitter.com/piMcW4Cdii— actu Paris (@actufrparis) October 3, 2019
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