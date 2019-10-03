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3 октября • обновлено в 17:19
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В Париже напали на полицейский участок: есть погибшие. Фото и видео

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В четверг, 3 октября, в префектуре полиции Парижа на правоохранителей напал мужчина с керамическим ножом.

По сообщению телеканал BFMTV, нападение произошло на острове Сите в центре французской столицы. В результате нападения были убиты четыре полицейских, среди них – женщина. Самого нападавшего застрелили из автомата во дворе префектуры.

Местные СМИ пишут, что нападавший работал в префектуре и занимался административной работой. Якобы погибший – 45-летний инвалид, предположительно глухонемой.

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В качестве основной версии нападения следователи рассматривают внутренний конфликт между сослуживцами.

"Мотивы нападавшего неизвестны, но не исключено, что он совершил нападение в состоянии аффекта", – сообщил представитель полиции.

На данный момент квартал, где находится префектура полиции, оцеплен. На место происшествия выехали глава МВД Франции Кристоф Кастанер и премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Нападение на полицию в Париже

Нападение на полицию в Париже

Twitter

В Париже перекрыли улицы

В Париже перекрыли улицы

Twitter

Префектура полиции в Париже

Префектура полиции в Париже

Twitter

Нападение на полицию в Париже

Нападение на полицию в Париже

Twitter

Нападение на полицию в Париже

Нападение на полицию в Париже

Twitter

Нападение на полицию в Париже

Нападение на полицию в Париже

Twitter

Нападение на полицию в Париже

Нападение на полицию в Париже

Twitter

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Место
Франция Париж
Тег
полиция
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Еврохоxлушку не поделили?
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Навіть правоохоронці негарантують собі безпеку
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