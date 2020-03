В Париже "желтые жилеты" устроили протест вопреки карантину. Фото и видео массовых беспорядков

В столице Франции Париже произошли столкновения и задержания на акции протеста "желтых жилетов", вышедших на улицы вопреки запрету на массовые собрания из-за пандемии коронавируса.

Как передает Daily Mail, новая волна протестов началась 14 марта. Это была 70-я суббота подряд, в ходе которой протестовали так называемые желтые жилеты (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В центре города собрались около 800 человек. Основным их требованием была отставка президента Франции Эммануэля Макрона.

Между полицией и демонстрантами произошли столкновения в районе бульвара Араго после жестокостей, совершенных определенными демонстрантами, заявили в полиции. Сотрудники ОМОНа применяли слезоточивый газ и дубинки.

По последним данным, совершено 79 арестов за правонарушения, связанные с акцией протеста. По факту беспорядков копы провели 1163 проверки. Минимум 21 правоохранитель пострадал.

VIDEO - Heavy use of tear gas bu the French police against anti-government protesters on Saturday. Via @TIM_7375 #GiletsJaunes #Acte70 #France pic.twitter.com/R3ciBWnDM0