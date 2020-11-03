В Париже мужчина с мачете пытался напасть на людей: блокировали несколько улиц. Видео

Во вторник, 3 ноября, в Париже (Франция) неизвестный мужчина с мачете был задержан полицией, после того как он разгуливал с холодным оружием по городу.

Как сообщает Reuters, полиция арестовала его в гостиничном номере. Отмечается, что мужчина ходил с мачете в руках около центральной станции парижского метро "Пер-Лашез".

По предварительной информации, мужчина пытался напасть на прохожих, поэтому полицейские оцепили несколько улиц в центре Парижа. В результате задержания предполагаемого преступника никто не пострадал. Личность мужчины устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Париже мужчина с двумя кухонными ножами попытался напасть на полицейских, но был нейтрализован.

Ранее в пригороде Парижа возле местной школы 18-летний подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека.