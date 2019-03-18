В память о жертвах теракта: в Новой Зеландии байкеры устроили невероятное зрелище. Сильные кадры

В Новой Зеландии мотоциклисты исполнили традиционный танец маори в память о жертвах террористического акта в мечетях, в результате которого погибли 50 человек.
Снятые очевидцами кадры были выложены в YouTube. Действо происходило возле одной из мечетей, где и случилась трагедия.
Туда прибыли члены местного байкерского клуба и исполнили традиционный танец маори – хаку.
Скриншот с видео
Жители города до сих пор несут к местам перестрелки цветы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Теракт в Новой Зеландии произошел в ночь на 15 марта. Группа людей хлоднокровно расстреляла две мечети и городскую больницу, в результате чего погибли 49 человек.
Позже два взрыва прогремели в районе вокзала и торгового центра, но полиция вовремя обнаружила бомбы и обезвредила их.
В СМИ появилось видео хладнокровного расстрела, которое якобы было снято стрелком.
У террориста было оружие с нанесенными на него "ключевыми моментами для становления европейской цивилизации".
Российская организация "Верное казачество" заявила, что соратники Тарранта могут быть связаны с Украиной.
Позже командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили ответил, что подозреваемый не связан с организацией.
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