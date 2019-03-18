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В память о жертвах теракта: в Новой Зеландии байкеры устроили невероятное зрелище. Сильные кадры

1.2тЧитать материал на украинском

В Новой Зеландии мотоциклисты исполнили традиционный танец маори в память о жертвах террористического акта в мечетях, в результате которого погибли 50 человек.

Снятые очевидцами кадры были выложены в YouTube. Действо происходило возле одной из мечетей, где и случилась трагедия.

Туда прибыли члены местного байкерского клуба и исполнили традиционный танец маори – хаку.

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В память о жертвах теракта: в Новой Зеландии байкеры устроили невероятное зрелище. Сильные кадры

Скриншот с видео

Жители города до сих пор несут к местам перестрелки цветы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Новая Зеландия
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры рады что обучаете террористов на базе нацистов Зов? Потом смотрят на реакцию людей твари...
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