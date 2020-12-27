В Пакистане разбился военный вертолет: экипаж погиб

Мирослав Семенюк Мир 11:40, 27.12.2020 Обновлено: 11:47, 27.12.2020

В ночь на воскресенье, 27 декабря, на севере Пакистана разбился военный вертолет.

Как сообщается на сайте Вооруженных сил Пакистана, погибли четыре человека, находившиеся на борту: первый и второй пилоты вертолета, а также два солдата.

Вертолет эвакуировал тело военнослужащего, который погиб ранее, попав под снежную лавину.

Причиной катастрофы называют технические причины.

Как сообщил OBOZREVATEL, в США в результате столкновения небольшого самолета и вертолета в небе над штатом Нью-Джерси погибли 9 человек. Тела погибших извлекли из реки Гудзон.

Во время аварии вертолета в Вологодской области России погиб экс-заместитель губернатора, гендиректор АО "Дед Мороз" – вотчины Деда Мороза в Великом Устюге Олег Васильев.

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Мир

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