В Пакистане разбился военный вертолет: экипаж погиб

В ночь на воскресенье, 27 декабря, на севере Пакистана разбился военный вертолет.

Как сообщается на сайте Вооруженных сил Пакистана, погибли четыре человека, находившиеся на борту: первый и второй пилоты вертолета, а также два солдата.

Вертолет эвакуировал тело военнослужащего, который погиб ранее, попав под снежную лавину.

Причиной катастрофы называют технические причины.

Как сообщил OBOZREVATEL, в США в результате столкновения небольшого самолета и вертолета в небе над штатом Нью-Джерси погибли 9 человек. Тела погибших извлекли из реки Гудзон.

Во время аварии вертолета в Вологодской области России погиб экс-заместитель губернатора, гендиректор АО "Дед Мороз" – вотчины Деда Мороза в Великом Устюге Олег Васильев.