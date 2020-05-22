В Пакистане самолет разбился в жилом квартале: на борту было более 100 человек. Фото и видео
В Пакистане самолет Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, разбился 22 мая рядом с аэропортом назначения. Воздушное судно с более 100 людьми на борту упал на жилые районы.
При этом число жертв пока неизвестно. Видео с места авиакатастрофы появились в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
По предварительной информации, лайнер резко потерял высоту и рухнул прямо на жилые здания. В результате были повреждены по меньшей мере четыре дома.
В район катастрофы выдвинулись спасатели и армейские подразделения. О жертвах не сообщается, да и информация о количестве пассажиров на борту самолета, потерпевшего крушение, в разных источниках отличается.
На обнародованных в сети кадрах видны обломки самолета, разбитые дома и автомобили.
Пока известно, что самолет осуществлял внутренний рейс PK8303. Судя по данным сервиса Flightradar24, Airbus A320-214 вылетел из Лахора в 13:00 по местному времени (11:00 по Киеву) и должен был приземлиться в Карачи в 14:45.Однако разбился он примерно в 4 км от Международного аэропорта Джинна в Карачи при заходе на посадку.
При этом Daily Mail, со ссылкой на словам представителей авиакомпании, пишет, что на борту находились 107 пассажиров.
"Самолет разбился в Карачи. Мы пытаемся подтвердить количество пассажиров, но предварительно это 99 пассажиров и восемь членов экипажа", – сказал представитель авиационного управления страны Абдул Саттар Хохар.
Как сообщили OBOZREVATEL в Министерстве иностранных дел Украины, информацию о возможном нахождении на борту пакистанского самолета украинцев сейчас проверяют.
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Как сообщал OBOZREVATEL, пилот из Австралии построил легкомоторный самолет и разбился недалеко от жилого дома в штате Новый Южный Уэльс.