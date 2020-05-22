В Пакистане самолет разбился в жилом квартале: на борту было 90 человек. Фото и видео

В Пакистане самолет Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, разбился 22 мая рядом с аэропортом назначения. Воздушное судно упало на жилые районы.
В результате было повреждено несколько домов, при этом число жертв пока неизвестно. Видео авиакрушения появилось в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что на борту самолета "Пакистанских авиалиний" находилось 90 человек. Предварительно, рейс был внутренним.
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#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ— Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020
95 مسافر سوار تھے
اللہ سب خیر رکھے۔
آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn
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