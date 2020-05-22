В Пакистане самолет разбился в жилом квартале: на борту было 90 человек. Фото и видео

В Пакистане самолет Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, разбился 22 мая рядом с аэропортом назначения. Воздушное судно упало на жилые районы.

В результате было повреждено несколько домов, при этом число жертв пока неизвестно. Видео авиакрушения появилось в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на борту самолета "Пакистанских авиалиний" находилось 90 человек. Предварительно, рейс был внутренним.

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#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ

95 مسافر سوار تھے

اللہ سب خیر رکھے۔

آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn — Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020

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