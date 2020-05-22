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22 мая • обновлено в 13:26
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В Пакистане самолет разбился в жилом квартале: на борту было 90 человек. Фото и видео

3.9т
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В Пакистане самолет Airbus A320, летевший из Лахора в Карачи, разбился 22 мая рядом с аэропортом назначения. Воздушное судно упало на жилые районы.

В результате было повреждено несколько домов, при этом число жертв пока неизвестно. Видео авиакрушения появилось в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на борту самолета "Пакистанских авиалиний" находилось 90 человек. Предварительно, рейс был внутренним.

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Автор
Марина Лисничук
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